Скрипник: Через неделю игра начнется снова со счета 0:0

Главный тренер Ворсклы прокомментировал дебютную победу клуба в сезоне-2022/2023 и личную первую победу во главе команды. Виктор Скрипник остался доволен итоговым поединком.

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Одним из преимуществ шведов было искусственное покрытие. Однако к нему футболисты Ворсклы быстро привыкли. Скрипник уверен, что через неделю его подопечных ждет еще более напряженная игра против АИКа.

"Да мы знаем, что через неделю игра начнется снова со счета 0:0. И простая победа нашего соперника только в один мяч - это снова ничья. Мы знали, что нам придется в каких-то эпизодах терпеть, потому что АИК квалифицированная команда, хорошо организована в каждом игровом звене. Впрочем, это не означало, что мы готовились играть от обороны постоянно. Значительную роль играет еще и искусственное поле. К такому нужно привыкать, но и с этим мы справились", – рассказал Скрипник.

"Это же не значит, что мы прошли дальше"

Наставник ворсклян не делает поспешных выводов. Победа 3:2 в первом матче не означает, что полтавский клуб уже прошел в следующий раунд Лиги конференций, ведь впереди команду ждет ответный матч в Стокгольме.

Да, мы победили. Впрочем, это не значит, что мы прошли дальше. Если будем в тоже ключе действовать в ответном матче, то есть все шансы для общего успеха. Все будет решаться через неделю,

– сказал тренер клуба из Полтавы.

Обратите внимание! Ответный матч АИК – Ворскла начнется 27 июля в 20:00 по киевскому времени.

Скрипник в восторге от работы его подопечных, с которыми он знаком меньше месяца. Футболисты сражались на футбольном поле друг за друга и за всю Украину.

Я знаком с ребятами всего три недели, поэтому некоторые эпизоды игры и действия отдельных исполнителей стали для меня настоящим откровением. Радовался и удивлялся одновременно! Как только я заглянул в раздевалку, посмотрел на них и понял, как же они сегодня хотели сражаться на поле – друг за друга и за всю нашу страну!,

– заметил тренер.

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