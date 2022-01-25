Воровали у украинцев сало, – российский хоккеист признался в грехах

Бывший российский хоккеист Шамиль Алиев вспомнил свои юные годы в клубе Витязь из Подольска. Он похвастался воровством у украинских хоккеистов.

Алиев признался, что в свое время воровал у своих украинских одноклубников из Витязя. Он заявил, что вместе с другими партнерами по команде они перелезали к ним ночью на балкон.

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"У нас были трое украинцев, и мы у них все время сало воровали. Через балкон перелезали ночью. А они рано каждый раз просыпались и видели, что сало пропало. Весело было. Если у них появлялся йогурт, то он тут же пропадал", – сказал Алиев.

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