Расистский жест хоккеиста

Сан-Хосе Барракуда фарм-клуба, который выступает в НХЛ Сан-Хосе Шаркс. 12 января Барракуда провела матч против Тусон Роудраннерс – фарм-клуба другой франшизы НХЛ – Аризоны Койотис.

Достойно внимания Хоккеист забил гол ударом головой – шайба от его лица закатилась за линию: видео

Грабик во время матча оскорбил игрока Роудраннерс Боко Имама. Он имитировал поведение обезьяны.

Его действия заметили находившиеся на скамье запасных хоккеисты Роудраннерс.

После этого инцидента другой хоккеист Роудраннерс Тревис Беррон вступил в спор с Кристофом по поводу его поведения. Имама же при остановке игры от драки сдерживал арбитр.

После матча руководство Американской хоккейной лиги начало расследование этого инцидента. Хоккеиста отстранили от тренировок и матчей команды. И вот теперь наказали 30-матчевой дисквалификацией.

Достойно внимания Боксер Теренс Кроуфорд подал в суд на промоутера Ломаченко, обвинив его в расизме

На период дисквалификации Грабику предоставят возможность принять участие в тренингах по инклюзивности. Он сможет подать прошение о досрочном возвращении на лед после того, как пропустит 21 матч, однако итоговое решение будет зависеть от качества прохождения им тренинга.

Барракуда и Сан-Хосе Шаркс принесли извинения Имаму за неприятный инцидент во время матча. Они заверили, что поступок их игрока противоречит ценностям, за которые выступают команды.

Кстати. Матч между Барракудой и Роудраннерс завершился со счетом 3:4.