Алиев признался, что в свое время воровал у своих украинских одноклубников из Витязя. Он заявил, что вместе с другими партнерами по команде они перелезали к ним ночью на балкон.
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"У нас были трое украинцев, и мы у них все время сало воровали. Через балкон перелезали ночью. А они рано каждый раз просыпались и видели, что сало пропало. Весело было. Если у них появлялся йогурт, то он тут же пропадал", – сказал Алиев.
Украинцам посоветовали избегать россиян на Олимпиаде
- Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам из Украины не рекомендуют позировать с россиянами для совместных фотографий.
- Скандал спровоцировало совместное фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене на летних Играх в Токио: обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.