Украинский "Колос" уступил в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Команда на выезде проиграла хорватской "Риеке".

"Колос" на равных боролся с соперником. Поэтому основное время закончилось вничью 0:0. А уже в экстратайме украинская команда пропустила дважды.

Как это было "Колос" обидно проиграл "Риеке" и вылетел из Лиги Европы: видео

Особенно зрелищным стал второй гол в ворота "Колоса".

К этому времени газон стадиона в Риеке мало напоминал покрытие, приемлемое для игры в футбол. Над ним прошел мощный ливень, и дренажные системы не справились с потоком воды. Поэтому в некоторых местах мяч просто застревал в лужах.

На 115-й минуте после прострела с фланга вратарь "Колоса" Волынец сыграл на выходе, поймав мяч. Казалось, на этом момент закончился. Но он опрометчиво выпустил его перед собой, точно на ногу сопернику. Игрок "Риеки" воспользовался такой возможностью, пробив под вратарем. Но из-за водяного покрова, мяч в ворота не закатился, остановившись в считанных сантиметрах к линии. И первым на добивании оказался Андрияшевич, и он забил второй гол в матче.