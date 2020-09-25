Український "Колос" поступився у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Команда на виїзді програла хорватській "Рієці".

"Колос" на рівних змагався з суперником. Тож основний час закінчився внічию 0:0. А вже в екстратаймі українська команда пропустила двічі.

Як це було "Колос" прикро програв "Рієці" й вилетів з Ліги Європи: відео

Особливо видовищним став другий гол у ворота "Колоса".

До цього часу газон стадіону в Рієці мало нагадував покриття, прийнятне для гри в футбол. Над ним пройшла потужна злива, і дренажні системи не справилися з потоком води. Тож в деяких місцях м’яч просто застрягав у калюжах.

На 115-й хвилині після прострілу з флангу воротар "Колоса" Волинець зіграв на виході, впіймавши м’яч. Здавалося, на цьому момент закінчився. Але він необачно випустив його перед собою, точно на ногу супернику. Гравець "Рієки" скористався такою можливістю, пробивши під воротарем. Але через водяний покрив, м’яч у ворота не закотився, зупинившись у лічених сантиметрах до лінії. Та першим на добиванні опинився Андріяшевич, і він забив другий гол у матчі.