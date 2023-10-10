Это будет вторая встреча между командами на групповом этапе. В первом "сине-желтые" сделали исторический камбэк, впервые за 23 года победив, уступая с разницей в 2 мяча по ходу матча.

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Яремчуку нужно набрать форму

Матч состоится в Чехии на домашней арене пражской Спарты. В преддверии важного поединка между конкурентами за второе место в группе, гарантирующее участие в финальной части Евро-2024, экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей рассказал о своем видении, кто должен сыграть в нападении "сине-желтых" в октябрьских матчах и сравнил нынешнюю форму Яремчука и Довбика:

Оценка нападающего только одна – забитые голы и результативные действия. Пока наша атака, возможно, и не сияет, но есть в кого верить. Довбик в хорошей форме и, думаю, более чем на 1000 процентов он будет играть в основе. Если тренер не поставит его (Яремчука – 24 Канал) за прежние достижения, то его не будет на поле в этих матчах. Пусть Роман на меня не обижается, но сейчас он не в том состоянии, чтобы играть в сборной Украины.

Кроме двух основных нападающих последних лет, играющих за сборную, Андрей Воробей выделил форварда Динамо Владислава Ваната и отметил, что именно между ним и "девяткой" Жироны будет делать выбор тренерский штаб Реброва.

"Мне нравится как играет Ванат в Динамо. Он забивает, создает моменты, через него идет игра команды. Этот молодой игрок достоин получить шанс в матчах за сборную. Думаю, в ближайших матчах мы увидим на поле Довбика и Ваната. Кого-то несколько больше по времени, кого-то меньше", – сказал Воробей.

Отметим, что в первых пяти матчах в квалификации к Евро-2024 ни один из трех упомянутых форвардов сборной Украины не отличался голами. Всего "сине-желтые" забили 6 мячей, а лучшим бомбардиров в этих поединках был отличившийся дважды Виктор Цыганков. Он пропустит октябрьские поединки из-за повреждения.

Справка. В отборе к Евро-2024 Украине осталось провести 3 матча. После Северной Македонии подопечные Реброва 17 октября сыграют с Мальтой, а завершат отборочный турнир 20 ноября матчем против Италии. Турнирная таблица и полный календарь группового этапа по ссылке.