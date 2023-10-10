Шестой матч в квалификации для "сине-желтых" будет номинально домашним. Он пройдет в чешской Праге на стадионе футбольного клуба Спарта.

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Кто будет петь гимн на матче в Праге

Поединок начнется в 16:00 и будет критически важным в борьбе за путевку на Евро-2024. Оба соперника имеют одинаковое количество очков и на равне с Италией в группе претендуют на желаемое второе место, что позволяет сыграть на континентальном первенстве.

В первом матче между Северной Македонией и Украиной была невероятная борьба с интригой до последних секунд, где "сине-желтые" впервые с 2000 года смогли победить, уступая 0:2.

Пресс-служба УАФ сообщила, кто будет вдохновлять украинских футболистов исполнением гимна перед стартовым свистком ответного матча. Такая честь выпала фронтмену украинской музыкальной рок-группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергею Танчинцу.



Сергей Танчинец будет петь гимн перед матчем / УАФ

Справка. После этого поединка Украина сыграет еще два матча в отборе – 17 октября на выезде с мальтийцами и 20 ноября условно домашний с итальянцами. Победа в трех встречах почти со 100-процентной вероятностью гарантирует команде Реброва выход на Евро-2024.