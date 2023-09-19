Свои следующие матчи сборная Украины проведет уже меньше, чем через месяц. Сначала 14 октября "сине-желтые" сыграют номинально домашний матч со сборной Северной Македонии, а 17-го – на выезде с Мальтой.

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Матч состоится в дружественной стране

Стало известно, где именно Украина будет принимать соперника, которого в первом матче обыграла со счетом 3:2, совершив исторический камбэк. Встреча против Северной Македонии состоится в Праге на стадионе футбольного клуба Спарта. Он вмещает около 19 тысяч зрителей.

Нас давно приглашали сыграть в Чехии. Я хочу поблагодарить эту страну за помощь Украине во время войны с Россией. Теплые слова за сотрудничество хочу сказать и в адрес Футбольной ассоциации Чешской Республики! Отдельное спасибо ФК Славия за акции в поддержку Украины во время его еврокубковых матчей.



Чехия приютила многих наших соотечественников, поэтому я уверен, что в Праге наша национальная команда получит не менее мощную поддержку, чем была во Вроцлаве на поединке с Англией,

– заявил первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Также сообщается, что матч посетят семьи болельщиков, которые погибли защищая украинскую землю от российских захватчиков. В частности, у родных героев будет возможность посетить тренировку сборной и пообщаться с представителями национальной команды. Поединок посетят и украинские военные, проходящие в Чехии реабилитацию после ранений.

Справка. После октябрьских матчей Украине останется сыграть один поединок, имеющий все шансы стать решающим в борьбе за второе место в группе. 20 ноября подопечные Реброва будут играть с Италией, место проведения встречи пока неизвестно.