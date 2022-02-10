"Вопят направо и налево": в Кремле истерика из-за допинга Валиевой
Источник:РБК
Российская фигуристка Камила Валиева получила положительный допинг-тест. Поэтому в Кремле началась настоящая истерика.
Допинг-скандал с участием Валиевой принялся комментировать пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Песков о допинге Валиевой
Пресс-секретарь Путина отметил, что скандал с допингом российской фигуристки Камилы Валиевой разгорелся не на Олимпиаде, а среди тех, кто "начал кричать", не разобравшись в произошедшем.
Не зная сути, начали вопить направо и налево,
– сказал он.
Песков подчеркнул, что ориентироваться в этой ситуации следует на Международный олимпийский комитет. "Вы слышали заявление МОК, нам здесь что-то говорить нет никакого смысла", – добавил пресс-секретарь Путина.
Напомним, ранее спортивный врач, заслуженный тренер России Игорь Завьялов, прокомментировал положительный допинг-тест Валиевой. Он отметил, что препарат триметазидин никак не влияет на результаты тренировочного процесса, однако давно входит в список запрещенных.
Ситуация с допингом россиянки Валиевой: что известно
- Сборная России 7 февраля в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Никиты Кацалапова и Виктории Синицыной завоевала "золото" Олимпиады-2022 в командном турнире.
- Позже выяснилось, что Валиеву подозревают в употреблении допинга. В организме фигуристки якобы обнаружили запрещенный кардиологический препарат триметазидин. Ситуацию усугубляет то, что девушке всего 15 лет.
- По правилам Антидопингового кодекса, спортсмены младше 16 лет не могут быть признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.
- В ситуации 9 февраля разбирались спортивные юристы. Решение обещают озвучить 10 февраля.
- Если вину россиянки докажут, то у ОКР заберут золотые медали в командном первенстве.