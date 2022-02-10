Завьялов отметил, что препарат триметазидин никак не влияет на результаты тренировочного процесса, однако, несмотря на это, уже давно входит в список запрещенных.
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"Триметазидин является допингом с 2014 года. Наши представители должны были отстаивать этот факт до того, как триметазидин внесли в список запрещенных препаратов. Они допустили большую ошибку, не совершив этого. Надеюсь, это какое-то недоразумение. К сожалению, спорт не может существовать вне политики", – сообщил Завьялов.
Что известно о ситуации с допингом россиянки Валиевой
- 7 февраля сборная России в составе Камили Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Никиты Кацалапова и Виктории Синицыной выиграли "золото" Олимпиады-2022 в командном турнире.
- Впоследствии стало известно, что Камилу Валиеву подозревают в употреблении допинга. Якобы в организме фигуристки был найден запрещенный кардиологический препарат триметазидин.
- Ситуация серьезно осложняется тем, что Валиевой 15 лет. По правилам Антидопингового кодекса, спортсмены младше 16 лет не могут быть признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.
- 9 февраля в ситуации целый день разбирались спортивные юристы. Решение будет озвучено в четверг, 10 февраля.
- Если вину россиянки докажут, то у ОКР заберут золотые медали в командном первенстве. Напомним, что второе место на пьедестале заняли фигуристы из США. Тройку лидеров заперли японцы.