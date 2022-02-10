Допінг-скандал за участю Валієвої взявся коментували прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

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Пєсков про допінг Валієвої

Речник Путіна зазначив, що скандал з допінгом російської фігуристки Каміли Валієвої розгорівся не на Олімпіаді, а серед тих, хто "почав кричати", не розібравшись у події.

Не знаючи суті, почали волати направо і наліво,

– сказав він.

Пєсков наголосив, що орієнтуватися в цій ситуації потрібно на Міжнародний олімпійський комітет. "Ви чули заяву МОК, нам тут чогось говорити немає жодного сенсу", – додав прессекретар Путіна.

Нагадаємо, раніше спортивний лікар, заслужений тренер Росії Ігор Зав'ялов прокоментував позитивний допінг-тест Валієвої. Він зазначив, що препарат триметазидин ніяк не впливає на результати тренувального процесу, однак давно входить до переліку заборонених.

Ситуація з допінгом росіянки Валієвої: що відомо