Допинг-скандал с участием Валиевой принялся комментировать пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Песков о допинге Валиевой

Пресс-секретарь Путина отметил, что скандал с допингом российской фигуристки Камилы Валиевой разгорелся не на Олимпиаде, а среди тех, кто "начал кричать", не разобравшись в произошедшем.

Не зная сути, начали вопить направо и налево,

– сказал он.

Песков подчеркнул, что ориентироваться в этой ситуации следует на Международный олимпийский комитет. "Вы слышали заявление МОК, нам здесь что-то говорить нет никакого смысла", – добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее спортивный врач, заслуженный тренер России Игорь Завьялов, прокомментировал положительный допинг-тест Валиевой. Он отметил, что препарат триметазидин никак не влияет на результаты тренировочного процесса, однако давно входит в список запрещенных.

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