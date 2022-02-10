Допинг-скандал с участием Валиевой принялся комментировать пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Песков о допинге Валиевой

Пресс-секретарь Путина отметил, что скандал с допингом российской фигуристки Камилы Валиевой разгорелся не на Олимпиаде, а среди тех, кто "начал кричать", не разобравшись в произошедшем.

Не зная сути, начали вопить направо и налево,
– сказал он.

Песков подчеркнул, что ориентироваться в этой ситуации следует на Международный олимпийский комитет. "Вы слышали заявление МОК, нам здесь что-то говорить нет никакого смысла", – добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее спортивный врач, заслуженный тренер России Игорь Завьялов, прокомментировал положительный допинг-тест Валиевой. Он отметил, что препарат триметазидин никак не влияет на результаты тренировочного процесса, однако давно входит в список запрещенных.

Ситуация с допингом россиянки Валиевой: что известно

  • Сборная России 7 февраля в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Никиты Кацалапова и Виктории Синицыной завоевала "золото" Олимпиады-2022 в командном турнире.
  • Позже выяснилось, что Валиеву подозревают в употреблении допинга. В организме фигуристки якобы обнаружили запрещенный кардиологический препарат триметазидин. Ситуацию усугубляет то, что девушке всего 15 лет.
  • По правилам Антидопингового кодекса, спортсмены младше 16 лет не могут быть признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.
  • В ситуации 9 февраля разбирались спортивные юристы. Решение обещают озвучить 10 февраля.​
  • Если вину россиянки докажут, то у ОКР заберут золотые медали в командном первенстве.