Беленюк: Нам ничего не остается, как побеждать

В эксклюзивном интервью для 24 канала Жан Беленюк рассказал, как приходят в себя от "русского мира" города на Киевщине. По его словам, все больше волонтеров приезжают в эти регионы.

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"Сейчас эти города приходят в себя от того, что там было. Мы с первого для увольнения приехали туда с друзьями, люди даже не успели выйти из своих укрытий. Начали общаться, узнавать, что им необходимо. Развезли все, что было в пределах наших возможностей. К счастью, с каждым днем ​​там все больше волонтеров, помогающих", – отметил спортсмен.

Он рассказал об общении с местными.

"Я записывал интервью с местными, чтобы все услышали и увидели, что люди пережили, чтобы все знали, какие зверства происходили в этих местностях. Это горе и большая трагедия для украинского народа", – сказал Беленюк.

Да, нам надо сплотиться и помогать друг другу, чтобы это выдержать и победить. У нас другого варианта просто нет,

– подчеркнул олимпийский чемпион.

"Мы ни на кого не нападали, мы жили, строили планы на будущее, но пришла Россия и пытается нас уничтожить. Нам ничего не остается, как побеждать", – добавил Жан.

Обратите внимание! Полное интервью с Жаном Беленюком читайте на сайте 24 канала по ссылке.