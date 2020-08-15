"Волынь" может возглавить Василий Сачко, который в прошлом играл за команду. Тренер может вернуться в луцкий клуб, но теперь в статусе главного наставника.

О таких кадровых изменениях сообщает "Футбол 1". Сам Сачко пока не готов комментировать такие слухи о назначении. Он сказал, что есть руководство клуба, которое будет принимать окончательное решение.

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Возвращение форварда

Когда все будет официально объявлено, тогда наставник будет готов пообщаться с журналистами.

Пост спортивного директора займет Виталий Кварцяный, многолетний наставник луцкой команды.

В сезоне 2019/20 Луцкая "Волынь" заняла 5-е место в Первой лиге и не сумела завоевать путевку в УПЛ. Ее нападающий Денис Кожанов стал лучшим бомбардиром и ассистентом первенства.

Добавим, что руководство клуба приняло решение расстаться с Андреем Тлумаком, который возглавлял команду с 2018 года. Вместе с главным тренером клуб покинули его ассистенты Андрей Сапуга и Павел Котовенко.

Также в команде больше нет спортивного директора Валентина Кошельника.

Сачко в "Волыни"