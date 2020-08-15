"Волынь" возглавит один из лучших бомбардиров в истории клуба
"Волынь" может возглавить Василий Сачко, который в прошлом играл за команду. Тренер может вернуться в луцкий клуб, но теперь в статусе главного наставника.
О таких кадровых изменениях сообщает "Футбол 1". Сам Сачко пока не готов комментировать такие слухи о назначении. Он сказал, что есть руководство клуба, которое будет принимать окончательное решение.
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Возвращение форварда
Когда все будет официально объявлено, тогда наставник будет готов пообщаться с журналистами.
Пост спортивного директора займет Виталий Кварцяный, многолетний наставник луцкой команды.
В сезоне 2019/20 Луцкая "Волынь" заняла 5-е место в Первой лиге и не сумела завоевать путевку в УПЛ. Ее нападающий Денис Кожанов стал лучшим бомбардиром и ассистентом первенства.
Добавим, что руководство клуба приняло решение расстаться с Андреем Тлумаком, который возглавлял команду с 2018 года. Вместе с главным тренером клуб покинули его ассистенты Андрей Сапуга и Павел Котовенко.
Также в команде больше нет спортивного директора Валентина Кошельника.
Сачко в "Волыни"
- В свое время Сачко выступал за луцкий клуб в период 2001/06 годов.
- В 2004 и 2005 годах был признан лучшим игроком команды по голосованию болельщиков клуба.
- В 2005 году Сачко выдал самый результативный сезон за "Волынь" в Высшей лиге и забил 13 голов, заняв второе место в списке бомбардиров.
- По окончании сезона в 2006 году у футболиста закончился контракт, поэтому он покинул клуб в статусе свободного агента. За пять сезонов в "Волыни" стал одним из лучших бомбардиров в истории этой команды.