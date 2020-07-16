Бывший тренер полтавской "Ворсклы" Василий Сачко подал в суд из-за задолженности клуба перед ним. Наставник покинул Полтаву в марте 2019 года, но средств не получил.

Тренер обратился к УАФ с жалобой на бывший клуб, сообщает Meta-ratings.

Читайте также Украинскому спорту вернули 475 миллионов гривен из фонда борьбы с коронавирусом

Он подал иск в Палату по разрешению споров УАФ относительно невыполнения перед ним контрактных обязательств. Речь идет о задолженности зарплаты перед наставником.

О размере задолженности не сообщается.

Тренерская карьера Сачко в "Ворскле"

В сентябре 2012 года стал ассистентом главного тренера Ворсклы Сергея Свистуна.

Уже в июне следующего года возглавил "Ворсклу". В этот период команда столкнулась с финансовыми трудностями, задолженность по зарплатам игрокам иногда достигала более года. Но команда демонстрировала достаточно высокие результаты. "Ворскла" играла в Лиге Европы в сезонах 2015/16 и 2016/17, однако оба проигрывала в первом же матче.

В сезоне 2016/17 полтавская команда получила Кубок Престижа. А в 2018 году "Ворскла" под руководством Сачко добыла бронзовые медали чемпионата Украины и пробилась в групповой раунд Лиги Европы.

Пост главного тренера команды Сачко покинул в марте 2019 года.