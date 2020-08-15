"Волинь" може очолити Василь Сачко, який в минулому грав за команду. Тренер може повернутись у луцький клуб, але тепер у статусі головного наставника.

Про такі кадрові зміни повідомляє "Футбол 1". Сам Сачко поки не готовий коментувати такі чутки про призначення. Він сказав, що є керівництво клубу, яке буде приймати остаточне рішення.

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Повернення форварда

Коли все буде офіційно оголошено, тоді наставник буде готовий поспілкуватись із журналістами.

Пост спортивного директора займе Віталій Кварцяний, багаторічний наставник луцької команди.

У сезоні 2019/20 Луцька "Волинь" посіла 5-те місце в Першій лізі і не зуміла завоювати путівку до УПЛ. Її нападник Денис Кожанов став найкращим бомбардиром та асистентом першості.

Додамо, що керівництво клубу прийняло рішення розлучитися з Андрієм Тлумаком, який очолював команду з 2018 року. Разом з головним тренером клуб покинули його асистенти Андрій Сапуга та Павло Котовенко.

Також у команді більше немає спортивного директора Валентина Кошельника.

Сачко у "Волині"