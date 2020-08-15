"Волинь" очолить один із найкращих бомбардирів в історії клубу
"Волинь" може очолити Василь Сачко, який в минулому грав за команду. Тренер може повернутись у луцький клуб, але тепер у статусі головного наставника.
Про такі кадрові зміни повідомляє "Футбол 1". Сам Сачко поки не готовий коментувати такі чутки про призначення. Він сказав, що є керівництво клубу, яке буде приймати остаточне рішення.
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Повернення форварда
Коли все буде офіційно оголошено, тоді наставник буде готовий поспілкуватись із журналістами.
Пост спортивного директора займе Віталій Кварцяний, багаторічний наставник луцької команди.
У сезоні 2019/20 Луцька "Волинь" посіла 5-те місце в Першій лізі і не зуміла завоювати путівку до УПЛ. Її нападник Денис Кожанов став найкращим бомбардиром та асистентом першості.
Додамо, що керівництво клубу прийняло рішення розлучитися з Андрієм Тлумаком, який очолював команду з 2018 року. Разом з головним тренером клуб покинули його асистенти Андрій Сапуга та Павло Котовенко.
Також у команді більше немає спортивного директора Валентина Кошельника.
Сачко у "Волині"
- Свого часу Сачко виступав за луцький клуб у період 2001/06 років.
- У 2004 та 2005 роках був визнаний найкращим гравцем команди за голосуванням вболівальників клубу.
- У 2005 році Сачко видав найбільш результативний сезон за "Волинь" у Вищій лізі та забив 13 голів, посівши друге місце у списку бомбардирів.
- Після закінчення сезону у 2006 році у футболіста закінчився контракт, тому він залишив клуб у статусі вільного агента. За п'ять сезонів у "Волині" став одним з найкращих бомбардирів в історії цієї команди.