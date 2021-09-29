Голевая засуха Месси прервалась

Лионель Месси вернулся в общую группу после небольшого повреждения. Аргентинец получил место в стартовом составе ПСЖ против английского гранда.

Больше об игре ПСЖ благодаря дебютному голу Месси победил Манчестер Сити в Лиге чемпионов: видео

На 74-й минуте нападающий отблагодарил Маурисио Почеттино за доверие. Лео взял на себя инициативу, протащил мяч ближе к штрафной соперника. Лидер атаки обыгрался в стеночку с Мбаппе и пробил волшебной левой. Такие удары не берутся голкиперами.

Чуть ли не вся команда побежала поздравить звездного партнера с дебютным голом за парижан.

Это взятие ворот стало для Месси первым в футболке нового клуба. Лионель удвоил преимущество своей команды в игре и поставил точку в матче. В итоге – 2:0 уверенная победа парижан над Манчестер Сити. "Горожане" пробивали в сторону ворот 18 раз, но так ни разу мяч не прошил сетку ворот хозяев.

Напомним, что аргентинец стал игроком французского гранда в августе 2021 года, куда перешел на правах свободного агента.

В новом сезоне успел провести за ПСЖ 4 матча, в которых забил один гол.

Первый гол Месси за ПСЖ: видео