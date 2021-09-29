Гольова засуха Мессі перервалась

Ліонель Мессі повернувся у загальну групу після невеличкого пошкодження. Аргентинець отримав місце у стартовому складі ПСЖ проти англійського гранда.

Більше про гру ПСЖ завдяки дебютному голу Мессі переміг Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів: відео

На 74-й хвилині нападник віддячив Маурісіо Почеттіно за довіру. Лео взяв на себе ініціативу, протягнув м'яч ближче до штрафного суперника. Лідер атаки обігрався у стіночку з Мбаппе та пробив чарівною лівою. Такі удари не беруться голкіперами.

Ледь не уся команда побігла привітати зіркового партнера з дебютним голом за парижан.

Це взяття воріт стало для Мессі першим у футболці нового клубу. Ліонель подвоїв перевагу своєї команди у грі та поставив крапку у матчі. У підсумку – 2:0 впевнена перемога парижан над Манчестер Сіті. "Містяни" пробивали у сторону воріт 18 разів, але так жодного разу м'яч не прошив сітку воріт господарів.

Нагадаємо, що аргентинець став гравцем французького гранда у серпні 2021 року, куди перейшов на правах вільного агента.

У новому сезоні встиг провести за ПСЖ 4 матчі, у яких забив один гол.

Перший гол Мессі за ПСЖ: відео