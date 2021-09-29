ПСЖ – Манчестер Сити 2:0

Голы: Гуйе, 8, Месси, 74

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ПСЖ и Манчестер Сити – полуфиналисты прошлого розыгрыша Лиги чемпионов и главные претенденты на победу в новом сезоне. Жеребьевка свела команды арабских шейхов уже на групповом этапе.

В первом туре "горожане" устроили рок-н-ролл с РБ Лейпцигом и победили 6:3. Однако ПСЖ с Лионелем Месси едва не опозорился в Бельгии – ничья 1:1 против Брюгге.

Быстрый гол парижан

Уже на 8 минуте матча голкипер гостей Эдерсон был вынужден вытаскивать мяч из собственной сетки ворот. В ПСЖ прошла неплохая атака правым флангом и после того, как Неймар не попал по мячу, он попал в Гуйе. Сенегалец долго не думал и забил мяч в "девятку".

Видео гола Гуйе

После пропущенного гола гости не стушевались, а наоборот – взяли мяч под контроль. На 27 минуте игры Манчестер Сити имел убийственную возможность, чтобы сравнять счет.

Кевин Де Брюйне навесил в штрафную на Стерлинга. Рахим пробил головой, однако ПСЖ спасла перекладина. После этого мяч отлетел к Бернарду Силве, однако португалец также попал в каркас ворот.

Еще один опасный момент Манчестер Сити создал после удара Канселу. Защитник мощно пробил издали, но дебютант ПСЖ в Лиге чемпионов Джанлуиджи Доннарумма забрал мяч в руки.

ПСЖ на момент "горожан" ответил ударом Эрреры из-за пределов штрафной. Мяч летел под перекладину, однако помехой голу стал Эдерсон. Бразильский голкипер в красивом прыжке отбил мяч.

На 39 минуте арбитр матча простил Кевину Де Брюйне: бельгиец жестко нарушил правила против Гуйе, за что должен был получить удаление. Но рефери показал Кевину только горчичник.

Под занавес тайма "горожане" заработали угловой, который едва не завершился голом: Диаш на дальней штанге отправил мяч в направлении ворот, но Доннарумма совершил эффектное спасение.

Месси снова расстроил Гвардиолу

После перерыва рисунок игры не изменился: Манчестер Сити контролировал мяч, а ПСЖ играл вторым номером. Первый момент забить гол должны были "горожане". Де Брюйне из угла вышел почти один на один с Доннаруммой и пробил. Высоченный голкипер снова выиграл дуэль.

У ПСЖ возник похожий момент на 65 минуте. Хакими отдал передачу в свободный "коридор" на Неймара. Бразилец оказался под давлением Уокер и пробил во внешнюю сторону сетки ворот.

На 74 минуте ПСЖ удвоил счет в игре. Дебютный гол за парижан забил Лионель Месси. Атаки хозяев началась после перехвата мяч на собственной половине поля. Лионель прошел почти до штрафной "горожан", обыгрался с Мбаппе и мощно пробил в верхний угол!

Видео гола Месси

Месси забил уже 7 гол в матчах против команд Пепа Гвардиолы. Для Лионеля это 5 гол против Манчестер Сити времен Гвардиолы. Еще два мяча Лео забил Баварии, когда ее возглавлял Пеп.

До завершения матча "горожане" имели еще два случая отличиться, однако ПСЖ отстоял победный результат и одержал первую победу в Лиге чемпионов сезона-2021/2022.