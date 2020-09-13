Итальянская "Болонья" нашла игрока в чемпионате России, который может пополнить клуб вместо украинского форварда Владислава Супряги. Эсекьель Понсе из "Спартака" может усилить итальянский клуб.

О таком варианте с трансфером сообщил журналист Марко Контерио в своем Twitter.

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Новая цель "Болоньи"

Нападающий московского" Спартака "Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в Серии А. По информации представителя СМИ, "Болонья" уже предложила 4 миллиона евро за 23-летнего аргентинца.

А вот главной проблемой в переговорах "Болоньи" и "Динамо" касательно Супряги является то, что клубы не могут договориться по сумме трансфера. "Динамо" повесило ценник на игрока в 15 миллионов долларов. Такая цена значительно выше, чем "Болоньи" может обойтись трансфер аргентинца с чемпионата России.

Torna un vecchio pallino di Walter Sabatini: offerta allo #Spartak per Ezequiel Ponce. Lo ha già preso alla #Roma, lo vuole ora al #Bologna. Offerti 4 milioni di euro. — Marco Conterio (@marcoconterio) September 12, 2020

Спортивный директор клуба Вальтер Сабатини уже ранее подписывал Понсе, когда тот играл в итальянской "Роме". Если "Болонья" все же ударит по рукам с боссами "Спартака", тогда скорее всего от трансфера украинского нападающего "Динамо" Владислава Супряги клуб откажется.

Что известно об Эсекьеле Понсе

Воспитанник юношеских команд футбольных клубов "Ньюэллс Олд Бойз" и "Рома". Во взрослом футболе дебютировал в 2013 году выступлениями за команду клуба "Ньюэллс Олд Бойз", в которой провел два сезона, приняв участие в 26 матчах чемпионата.

В 2015 году перебрался в Европу, заключив контракт с "Ромой", однако, так и не сыграл ни одного матча за "волков" и на условиях аренды защищал цвета испанской "Гранады" и французского "Лилля".

В состав греческого АЕК присоединился также на правах аренды в 2018 году.

Аргентинец выступает за "Спартак" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 4 матча в РПЛ и забил 2 гола. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.