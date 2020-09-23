Чернігівська "Десна" свій перший єврокубковий матч проведе у кваліфікації Ліги Європи 24 вересня. Суперником буде "Вольфсбург", а сам матч відбудеться в Німеччині. Букмекери оцінили шанси "сіверян" на успіх.

"Вольфсбург" став вже занадто добре знайомий українським вболівальникам. Це буде третє протистояння "вовків" з українськими клубами за останній рік. В минулому сезоні команда потрапила в одну групу із "Олександрією". В цьому ж квартеті був і бельгійський "Гент", який тепер зіграє з "Динамо" у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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В цих двох матчах проти "Олександрії" "Вольфсбург" виявився сильнішим. Але коли в 1/8 фіналу Ліги Європи німецький клуб потрапив на "Шахтар", то вже "гірники" двічі святкували перемогу. Хоча тоді між першим матчем у Німеччині та другою грою в Києві минуло майже 5 місяців. Все через карантин.

Зважаючи, що "Десна" за рівнем гри більше схожа на "Олександрію", аніж на "Шахтар", то шансів у чернігівського клубу проти "Вольфсбург" не так і багато. А зважаючи, що ця стадія кваліфікації складається з одного матчу, то ймовірність побачити "Десну" у раунді плей-офф не так і багато.

Таку думку підтримують і букмекери, оцінивши шанси кожної з команди. На те, що "Десна" зуміє перемогти у Німеччині експерти з PariMatch дають коефіцієнт 16,5. Їх колеги з Marathon bet гостьову звитягу українського клубу оцінили в 13,5. Натомість перемога "Вольфсбурга" не має такої значної різниці у коефіцієнтах – 1,19 та 1,2 відповідно.

Однак основний час матчу може закінчитися внічию і тоді на команди очікує екстратайм, а за потреби – і серія пенальті. Та все ж ймовірність виходу "Вольфсбурга" у наступний раунд є значно вищою – 1,06 від PariMatch та 1,07 від Marathon bet. На те, що у плей-офф кваліфікації Ліги Європи таки буде "Десна" – 8,8 та 8,1 від цих букмекерських контор.

Хай там як, українським вболівальникам залишається сподіватися, що саме "Десна" буде святкувати після фінального свистка матчу у Німеччині. Стартовий свисток на "Фольксваген Арена" ж пролунає о 21:15 в четвер, 24 вересня.