Черниговская "Десна" матч квалификации Лиги Европы 24 сентября проведет на выезде против немецкого "Вольфсбурга". Поэтому украинские болельщики смогут посмотреть эту игру только по телевизору, или же онлайн.

В Украине матч "Вольфсбург" – "Десна" покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции со стадиона в 21:10. Сама игра начнется в 21:15.

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Еще перед этим в 20:45 на канале "Футбол 1" в прямом эфире будет включение из студии относительно матчей Лиги Европы. Ведь кроме "Десны", свой поединок проведет и "Колос". Его матч против хорватской "Риеки" на выезде покажет телеканал "Футбол 2", а сама игра начнется в 21:45.

Для тех, кто желает посмотреть матч "Вольфсбург" – "Десна" онлайн, такую возможность предоставляет OTT-платформа Oll.tv. Однако доступ к трансляции футбольных матчей там платный. Можно оформить разовый доступ на 24 часа за 62 гривны. Месячный абонемент за просмотр футбольных матчей на каналах "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен. За большее количество спортивных каналов придется выложить от 139 матчей в месяц.

Матч "Вольфсбург" -"Десна" состоится в четверг, 24 сентября. Победитель этого матча выйдет в раунд плей-офф, где сыграет с победителем пары "Санкт Галлен" (Швейцария) – АЕК (Греция) за право выступить в групповом этапе Лиги Европы.