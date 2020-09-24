Вольфсбург – Десна: где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы
Черниговская "Десна" матч квалификации Лиги Европы 24 сентября проведет на выезде против немецкого "Вольфсбурга". Поэтому украинские болельщики смогут посмотреть эту игру только по телевизору, или же онлайн.
В Украине матч "Вольфсбург" – "Десна" покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции со стадиона в 21:10. Сама игра начнется в 21:15.
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Еще перед этим в 20:45 на канале "Футбол 1" в прямом эфире будет включение из студии относительно матчей Лиги Европы. Ведь кроме "Десны", свой поединок проведет и "Колос". Его матч против хорватской "Риеки" на выезде покажет телеканал "Футбол 2", а сама игра начнется в 21:45.
Для тех, кто желает посмотреть матч "Вольфсбург" – "Десна" онлайн, такую возможность предоставляет OTT-платформа Oll.tv. Однако доступ к трансляции футбольных матчей там платный. Можно оформить разовый доступ на 24 часа за 62 гривны. Месячный абонемент за просмотр футбольных матчей на каналах "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен. За большее количество спортивных каналов придется выложить от 139 матчей в месяц.
Матч "Вольфсбург" -"Десна" состоится в четверг, 24 сентября. Победитель этого матча выйдет в раунд плей-офф, где сыграет с победителем пары "Санкт Галлен" (Швейцария) – АЕК (Греция) за право выступить в групповом этапе Лиги Европы.