Вольфсбург – Десна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги Європи
Чернігівська "Десна" матч кваліфікації Ліги Європи 24 вересня проведе на виїзді проти німецького "Вольфсбурга", Тож українські вболівальники зможуть переглянути цю гри лише по телевізору, або ж онлайн.
В Україні матч "Вольфсбург" – "Десна" покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції зі стадіону о 21:10. Сама гра розпочнеться о 21:15.
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Ще перед цим о 20:45 на каналі "Футбол 1" в прямому ефірі буде включення зі студії щодо матчів Ліги Європи. Адже окрім "Десни", свій поєдинок проведе і "Колос". Його матч проти хорватської "Рієки" на виїзді покаже телеканал "Футбол 2", а сама гра розпочнеться о 21:45.
Для тих, хто бажає переглянути матч "Вольфсбург" – "Десна" онлайн, таку можливість надає OTT-платформа Oll.tv. Однак доступ до трансляції футбольних матчів там платний. Можна оформити разовий доступ на 24 години за 62 гривні. Місячний абонемент за перегляд футбольних матчів на каналах "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень. За більшу кількість спортивних каналів доведеться викласти від 139 матчів на місяць.
Матч "Вольфсбург" – "Десна" відбудеться в четвер, 24 вересня. Переможець цього матчу вийде в раунд плей-офф, де зіграє з переможцем пари "Санкт Галлен" (Швейцарія) – АЕК (Греція) за право виступити у груповому етапі Ліги Європи.