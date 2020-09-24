Чернігівська "Десна" матч кваліфікації Ліги Європи 24 вересня проведе на виїзді проти німецького "Вольфсбурга", Тож українські вболівальники зможуть переглянути цю гри лише по телевізору, або ж онлайн.

В Україні матч "Вольфсбург" – "Десна" покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції зі стадіону о 21:10. Сама гра розпочнеться о 21:15.

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Ще перед цим о 20:45 на каналі "Футбол 1" в прямому ефірі буде включення зі студії щодо матчів Ліги Європи. Адже окрім "Десни", свій поєдинок проведе і "Колос". Його матч проти хорватської "Рієки" на виїзді покаже телеканал "Футбол 2", а сама гра розпочнеться о 21:45.

Для тих, хто бажає переглянути матч "Вольфсбург" – "Десна" онлайн, таку можливість надає OTT-платформа Oll.tv. Однак доступ до трансляції футбольних матчів там платний. Можна оформити разовий доступ на 24 години за 62 гривні. Місячний абонемент за перегляд футбольних матчів на каналах "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень. За більшу кількість спортивних каналів доведеться викласти від 139 матчів на місяць.

Матч "Вольфсбург" – "Десна" відбудеться в четвер, 24 вересня. Переможець цього матчу вийде в раунд плей-офф, де зіграє з переможцем пари "Санкт Галлен" (Швейцарія) – АЕК (Греція) за право виступити у груповому етапі Ліги Європи.