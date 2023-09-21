Разрушается пропаганда об аполитичности: российские олимпийцы собрали средства для убийц украинцев

Российские пропагандисты стабильно заявляют с каждого утюга, что спорт должен быть вне политики. Они доносят всему цивилизованному миру мнение, что спортсмены не должны страдать и ни в чем не виноваты, но есть нюанс.

Представители сборной России по волейболу, завоевавшие золотую медаль на Олимпиаде-2012 в Лондоне, не поддерживают этот нарратив. Они помогли собрать немалую сумму средств на закупку амуниции для "ванюшек", воюющих против Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Российские волейболисты стали спонсорами войны против Украины

Россияне запустили проект "Все для победы", созданный для помощи российским военным преступникам. Куратором сбора стал олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей. Сообщается, что сбор поддержали его партнеры по команде Сергей Тетюхин, Дмитрий Ильиных, Николай Апаликов, а также экс-украинский волейболист, а ныне тренер Александр Косарев, сменивший гражданство на российское.

Им удалось собрать четыре с половиной миллиона рублей, за которые, по сообщению организации, были закуплены комплекты формы, бронежилеты, аптечки, генераторы и автомобиль "Нива".

На это отреагировала Международная федерация волейбола (FIVB). Она выразила глубокую обеспокоенность, сообщает Inside the Games :

FIVB не знает об этих отчетах и не может комментировать действия, происходящие за пределами юрисдикции организации. FIVB вновь заявляет о своей полной оппозиции к войне и своей твердой вере в то, что спортсмены и спорт должны способствовать миру и единству, а не использоваться как инструмент конфликта и раскола.

Отметим, что Томас Бах всеми правдами и неправдами пытается протащить российских спортсменов на Олимпиаду-2024, заявляя также, что спорт должен объединять, а российские спортсмены являются едва ли не большими жертвами нежели украинцы. Он прикрывается возможным нейтральным статусом атлетов, однако очевидно, что все будут понимать, откуда спортсмены, а российская пропаганда обязательно использует это в своих интересах.