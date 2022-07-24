Потеря для польского спорта

Польская организация смешанных единоборств 23 июля известила это печальное известие. Томаш Валентек воевал в Интернациональном легионе Украины на Донбассе.

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Польский спортсмен погиб после артиллерийских обстрелов врага. Организация передала свои соболезнования близким и друзьям погибшего, который был чемпионом ММА.

С большой печалью мы восприняли информацию о гибели Томека, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб. Томек принял участие и выиграл Второй чемпионат ММА, организованный в городе Гливице. Почивай с миром,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и знакомым польского спортсмена. Никогда не забудем каждого героя, отдавшего свою жизнь за мирное небо над головой украинцев.

Любопытно. По информации британских СМИ, на стороне Украины воюют около 20 тысяч иностранных бойцов.