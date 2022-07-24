Потеря для польского спорта
Польская организация смешанных единоборств 23 июля известила это печальное известие. Томаш Валентек воевал в Интернациональном легионе Украины на Донбассе.
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Польский спортсмен погиб после артиллерийских обстрелов врага. Организация передала свои соболезнования близким и друзьям погибшего, который был чемпионом ММА.
С большой печалью мы восприняли информацию о гибели Томека, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб. Томек принял участие и выиграл Второй чемпионат ММА, организованный в городе Гливице. Почивай с миром,
– говорится в сообщении.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и знакомым польского спортсмена. Никогда не забудем каждого героя, отдавшего свою жизнь за мирное небо над головой украинцев.
- Недавно украинский спорт потерял еще двух спортсменов – Павла Кириченко и Василия Павельева.
- В Украине разработали даже специальный сайт под названием "Ангелы спорта", где публикуется краткая информация о каждом погибшем украинском спортсмене. Пока на портале информация о 74 атлетах, которые больше никогда не выйдут в сектор, ринг или футбольное поле.