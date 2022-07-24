Втрата для польського спорту

Польська організація змішаних єдиноборств 23 липня сповістила цю сумну звістку. Томаш Валєнтек воював в Інтернаціональному легіоні України на Донбасі.

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Польський спортсмен загинув після артилерійського обстрілу ворога. Організація передала свої співчуття близьким та друзям загиблого, який був чемпіоном ММА.

З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Інтернаціональному легіоні оборони України і там загинув. Томек взяв участь і виграв Другий чемпіонат ММА, організований у місті Ґлівіце. Спочивай з миром,

– йдеться у повідомленні.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та знайомим польського спортсменів. Ніколи не забудемо кожного героя, який віддав своє життя за мирне небо над головою українців.

Цікаво. За інформацією британських ЗМІ, на стороні України воюють близько 20 тисяч іноземних бійців.