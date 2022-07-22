Невероятная потеря для спортивного сообщества Украины
Защищая Украину, в результате вражеских обстрелов погиб чемпион Украины среди любителей – Василий Павельев.
Читайте также "Больно наблюдать": Гутцайт назвал сумму ущерба, который россия нанесла украинскому спорту
"Василий был светлым, скромным, добрым, откровенным молодым человеком. Который любил и служил Украине и народу. Светлая память тебе, друг! Склоняем головы... спасибо за твой подвиг...
Мы тебя никогда не забудем… флаг Украины на соревнованиях будет подниматься в твою честь… Герои не умирают! Они улетают на небо и продолжают его держать над нами", – говорится в сообщении Федерации стронгмена Украины.
Спортивный фронт
- Недавно Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что от российской агрессии погибли 110 представителей украинского спорта.
- Более 3000 спортсменов и тренеров защищают Украину в рядах ВСУ. К сожалению, еще 22 атлета находятся в плену.
- Оккупанты разрушили уже более 111 спортивных объектов. Ущерб ориентировочно – более 160 000 000 долларов.