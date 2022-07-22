Невероятная потеря для спортивного сообщества Украины

Защищая Украину, в результате вражеских обстрелов погиб чемпион Украины среди любителей – Василий Павельев.

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"Василий был светлым, скромным, добрым, откровенным молодым человеком. Который любил и служил Украине и народу. Светлая память тебе, друг! Склоняем головы... спасибо за твой подвиг...

Мы тебя никогда не забудем… флаг Украины на соревнованиях будет подниматься в твою честь… Герои не умирают! Они улетают на небо и продолжают его держать над нами", – говорится в сообщении Федерации стронгмена Украины.

Кстати говоря. Спортивный комитет Украины запустил сайт "Ангелы спорта". На портале размещают информацию об украинских спортсменах, погибших в войне против России. На сайт можно перейти по ссылке.

Спортивный фронт