Вечная память героя

В боях с российскими захватчиками положил жизнь еще один футболист. Выполняя боевую задачу, погиб воспитанник Карпат Павел Кириченко.

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Футболисту было всего 27 лет. Его тренировали Владимир Щерба и Роман Деркач. Павел также успел поиграть за молодежную команду Куликова.

В субботу, 23 июля, во Львове пройдет прощание с защитником Украины.

Редакция 24 канала выражает соболезнование и поддержку родным и друзьям воина.

Спортивный фронт

По информации министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, в результате российской агрессии погибли 110 представителей украинского спорта.

Более 3000 спортсменов и тренеров защищают Украину в рядах ВСУ. К сожалению, еще 22 атлета находятся в плену.

Оккупанты разрушили уже более 111 спортивных объектов. Ущерб ориентировочно – более 160 000 000 долларов.

Кстати говоря. Спортивный комитет Украины запустил сайт "Ангелы спорта". На портале размещают информацию об украинских спортсменах, погибших в войне против России. На сайт можно перейти по ссылке.