Вечная память героя

К сожалению, нам приходится терять лучших. В субботу, 16 июля, поступило печальное известие с Харьковской области.

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В бою с оккупантами погиб государственный тренер по водному поло Виталий Лисун. С начала полномасштабного вторжения специалист решил защищать государство.

Не дожидаясь повестки, он добровольно пошел в военкомат и вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы защищать Родину от российского врага. Проходил военные учения сперва за границей, а затем отправился на передовую, где выполнял боевые задания.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего воина!

"Это невероятная, катастрофическая потеря для ватерпольной семьи Украины. Погиб человек, который всегда был предан своему делу, который всем сердцем любил и болел за развитие водного поло Украины. За мой год делать в должности президента совместно с Виталием Лисуном, я всегда понимал, что могу положиться на него, это настоящий профессионал в своей работе, человек слова и чести… Для всех нас Виталий Лесун – пример того, как любить свою Родину и отдать за нее самое дорогое – жизнь.

Мы запомним его как самого достойного человека, работавшего на благо украинского спорта. Виталий Лисун является героем Украины и примером настоящего мужчины для всей ватерпольной семьи. От имени руководства ФВПУ примите наши искренние соболезнования! Пусть земля ему будет пухом", – подчеркнул президент ФВПУ Александр Свищев.

Кстати говоря. Виталий Лисун – государственный тренер Украины, судья национальной категории по водному поло. В течение многих лет работал секретарем федерации водного поло Украины. В составе ПК Динамо Киев был чемпионом Украины.

Болезненные потери для украинского спорта