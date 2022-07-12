Гутцайт: К сожалению, уже есть Небесная сотня – 100 наших спортсменов уже погибли

Министр вспомнил случай с участием Ярославы Магучих, когда она сфотографировалась с представительницей россии на пьедестале Олимпады-2020.

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"И до войны все спортсмены поняли, как себя нужно вести. Магучих на Играх в Токио чувствовала такую ​​эйфорию, что не видела, кто рядом с ней (речь об объятиях и фото Ярославы с россиянкой Марией Ласицкене – 24 канал). Чтобы это понять, нужно быть спортсменом, отдающим всю свою жизнь для пьедестала Олимпиады", – сказал Гутцайт.

По словам министра молодежи и спорта, в настоящее время более 3 тысяч спортсменов защищают Украину от оккупантов.

На сегодняшний день вы уже видите, какие мотивированы наши спортсмены, как они побеждают на соревнованиях. Более 3 тысяч наших спортсменов находятся на фронте, у нас уже есть, к сожалению, Небесная сотня – 100 наших спортсменов уже погибли,

– взвыл чиновник.

"Сейчас наши спортсмены отдают все свои силы, чтобы поднять наш флаг, чтобы рассказать, что происходит. Сейчас у нас свой спортивный фронт, и мы прилагаем все усилия", – добавил Гутцайт.

Ранее министр сообщал, что 22 спортсмена находятся в плену российских оккупантов.

Гутцайт назвал дату старта нового сезона УПЛ

По информации Гутцайта, чемпионат Украины начнется 23 августа. Новый сезон отыграют на территории страны, матчи состоятся без зрителей.

Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти до укрытия.