Вечная память героя

К сожалению, в среду, 6 июля, поступило печальное известие для всего спортивного сообщества Украины. В зоне боевых действий погиб наш защитник, воспитанник Львова Петр Гаврилов.

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Петр выступал за областные команды Львовщины, в частности, Нива-Кордии (Жовтанцы), Динамо-Сокол (Рясное-Русское) и Камула (Романов).

Экс-футболисту было 22 года.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего воина!

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