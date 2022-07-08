В бою за Украину погиб борец Игорь Пастух
Источник:фейсбук Жана Беленюка
Многие представители украинского спорта взяли в руки оружие для защиты своей родной страны. К сожалению, некоторых из них мы уже никогда не увидим.
Вечная память героя
В боях под Донецком погиб украинский борец Игорь Пастух. Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк отметил, что лично был знаком с погибшим воином.
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В боях под Донецком погиб наш товарищ, борец из Николаева, мастер спорта Игорь Пастух. Лично знаком был с Игорем. Мы сверстники, и много совместных соревнований провели вместе в свое время. Отчаяние, печаль и понимание, что эта бункерная тварь забирает лучших. Покойся с миром, Герой,
– написал Беленюк в своих соцсетях.
Что известно о герое
- Игорь был Мастером спорта Украины по греко-римской борьбе.
- Сам он из Николаева. У него осталась жена Елена.
Напомним, недавно стало известно, что на войне погиб питомец ФК Львов Петр Гаврилов. Он выступал за ряд областных команд Львовской области.Кстати говоря. 3 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что от российской агрессии погибли 89 спортсменов и тренеров. Об этом он рассказал во время встречи с главой МОК Томасом Бахом.
Также российские оккупанты нанесли значительный ущерб спортивной инфраструктуре Украины. Больше всего пострадали Донецкая, Луганская и Черниговская области.