В бою за Украину погиб борец Игорь Пастух

Многие представители украинского спорта взяли в руки оружие для защиты своей родной страны. К сожалению, некоторых из них мы уже никогда не увидим.

Вечная память героя

В боях под Донецком погиб украинский борец Игорь Пастух. Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк отметил, что лично был знаком с погибшим воином.

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В боях под Донецком погиб наш товарищ, борец из Николаева, мастер спорта Игорь Пастух. Лично знаком был с Игорем. Мы сверстники, и много совместных соревнований провели вместе в свое время. Отчаяние, печаль и понимание, что эта бункерная тварь забирает лучших. Покойся с миром, Герой,

– написал Беленюк в своих соцсетях.

Что известно о герое

Игорь был Мастером спорта Украины по греко-римской борьбе.

Сам он из Николаева. У него осталась жена Елена.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего воина!

Напомним, недавно стало известно, что на войне погиб питомец ФК Львов Петр Гаврилов. Он выступал за ряд областных команд Львовской области.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что от российской агрессии погибли 89 спортсменов и тренеров . Об этом он рассказал во время встречи с главой МОК Томасом Бахом.

Также российские оккупанты нанесли значительный ущерб спортивной инфраструктуре Украины. Больше всего пострадали Донецкая, Луганская и Черниговская области.