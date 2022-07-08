Вечная память героя
В боях под Донецком погиб украинский борец Игорь Пастух. Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк отметил, что лично был знаком с погибшим воином.
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В боях под Донецком погиб наш товарищ, борец из Николаева, мастер спорта Игорь Пастух. Лично знаком был с Игорем. Мы сверстники, и много совместных соревнований провели вместе в свое время. Отчаяние, печаль и понимание, что эта бункерная тварь забирает лучших. Покойся с миром, Герой,
– написал Беленюк в своих соцсетях.
Что известно о герое
- Игорь был Мастером спорта Украины по греко-римской борьбе.
- Сам он из Николаева. У него осталась жена Елена.
Напомним, недавно стало известно, что на войне погиб питомец ФК Львов Петр Гаврилов. Он выступал за ряд областных команд Львовской области.
Также российские оккупанты нанесли значительный ущерб спортивной инфраструктуре Украины. Больше всего пострадали Донецкая, Луганская и Черниговская области.