Многие украинские спортсмены решили защищать Украину с оружием в руках, некоторых война застала на временно оккупированных территориях. Враг решил уничтожать не только инфраструктуру – россияне, прежде всего, нацелены на уничтожение людей.

Читайте также Женская сборная Украины впервые в истории завоевала медаль чемпионата Европы по футзалу

Потери в украинском спорте

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Среди прочего глава государства говорил и о спортсменах, ставших жертвами российских оккупантов, а также безумных разрушениях спортивной инфраструктуры.

Более 100 тысячам спортсменов негде тренироваться. Сотни крупных спортивных объектов разрушены. 89 спортсменов и тренеров погибли в результате боевых действий, еще 13 находятся в российском плену,

– рассказал Зеленский.

Также президент поблагодарил МОК за поддержку, которую украинский спорт получает в это сложное время. В частности наши олимпийцы получат помощь, а Международный олимпийский комитет устроит донорскую конференцию. Ее целью станет сбор средств для возобновления спортивной инфраструктуры Украины после войны.

Смотрите также – встреча Владимира Зеленского с президентом МОК Томасом Бахом