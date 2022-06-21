Беленюк в Киеве встретил звезду Голливуда

В своих соцсетях украинский спортсмен опубликовал фото с известным актером. Жан поблагодарил звезду Голливуда за поддержку Украины.

Варте уваги Чому спорт не поза політикою та на які покарання заслуговують росіяни: інтерв'ю з Беленюком

В рамках миссии ООН по делам беженцев в Украину прибыл известный американский актер Бен Стиллер! Приятная и очень неожиданная для меня встреча в Киеве! Спасибо за поддержку Украины, Бен,

– написал Беленюк в своем фейсбуке.



Беленюк встретился с известным актером / Фото из фейсбука спортсмена

Стиллер прибыл в Украину

Голливудский актер прибыл в Украину в июне 2022 года. Сначала он посетил Львов. В сети поделились видео, как звезда кино разговаривает по телефону рядом с памятником Тарасу Шевченко в центре Львова.

Впоследствии Управление Верховного комиссара ООН сообщило, что Стиллер прибыл в Украину как посол доброй воли ООН.

Из Львова Стиллер отправился в Киев. Кроме того, актер побывал в селе Макаров (Киевская область).

Также Стиллер встретился с Владимиром Зеленским. На обнародованных кадрах заметно, что встреча прошла в очень теплой и дружеской атмосфере. Стиллер признался, что президент Зеленский – его герой.

Голливудский актер Бен Стиллер приехал в Украину: смотрите видео