Вічна пам'ять герою

У боях під Донецьком загинув український борець Ігор Пастух. Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк зазначив, що особисто був знайомим з загиблим воїном.

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У боях під Донецьком загинув наш товариш, борець з Миколаєва, майстер спорту Ігор Пастух. Особисто знайомий був з Ігорем. Ми однолітки, та багато спільних змагань провели разом у свій час. Розпач, сум, та розуміння, що ця бункерна тварюка забирає найкращих. Покійся з миром, Герою,

– написав Беленюк у своїх соцмережах.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття родині та близьким загиблого воїна!

Що відомо про героя

Ігор був Майстером спорту України з греко-римської боротьби.

Сам він з Миколаєва. У нього залишилася дружина Олена.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на війні загинув вихованець ФК Львів Петро Гаврилів. Він виступав за низку обласних команд Львівщини.

До речі. 3 липня президент України Володимир зеленський повідомив, що від російської агресії загинули 89 спортсменів і тренерів. Про це він розповів під час зустрічі з очільником МОК Томасом Бахом.

Також російські окупанти завдали значних збитків спортивній інфраструктурі України. Найбільше постраждали Донецька, Луганська та Чернігівська області.