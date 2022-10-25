Море улыбок и эмоций: Яремчук встретился с украинскими беженцами в Бельгии – искренние фото
Источник:твиттер фонда Брюгге
Нападающий Брюгге и сборная Украины Роман Яремчук успевает не только тренироваться, но и поддерживать земляков. Футболист посетил центр беженцев в Бельгии, где выступает форвард.
Теплая встреча футболиста с украинцами, вынужденно выехавшими в Бельгию из-за российской агрессии, состоялась в городе Сейсел. Роман пообщался и поддержал не только взрослых, но и молодое поколение украинцев.
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Встреча, поднимающая дух украинцев
Яремчук охотно делал общие фото и оставлял автографы. Такие встречи только вдохновляют и поднимают украинский дух тех, кто покинул родительские дома и уехал в чужую для них страну.
Яремчук встретился с украинскими беженцами в Бельгии / Фото из твиттера фонда Брюгге
Яремчук с украинскими беженцами в Бельгии / Фото из твиттера фонда Брюгге
Напомним, что украинский футболист еще с первых дней полномасштабного вторжения помогает землякам не только морально, но и финансово. Яремчук присоединился к когорте футболистов, присоединившихся к проекту "Футбольный Байрактар", организатором которого стал фонд бывшего нападающего Днепра и сборной Украины Романа Зозули.
Еще во время выступлений в лиссабонской Бенфике Яремчук вместе с клубом помогал беженцам из Украины, временно переехавшим в Португалию.
Возвращение в Бельгию
- В конце лета 2022 года Яремчук сменил Бенфику, в которой ему не удалось раскрыться, на возвращение в Бельгию, где Роман уже успешно выступал. Украинский футболист теперь выступает за Брюгге, но первый период для украинца довольно сложно.
- В новой команде нападающий провел 10 матчей, в которых забил 2 гола и сделал столько же результативных передач.
- Лишь 19 октября в матче против Сент-Трюйдена Яремчук прервал свою безголевую засуху, которая продолжалась еще со 2 сентября, и получил похвалу главного тренера Брюгге.
- Контракт с бельгийским клубом заключен до конца июня 2026 года.