Как сообщил шотландский клуб, футболистов обеих команд на поле выведут дети из Украины, которые приехали в Шотландию из-за полномасштабного вторжения России.

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Хороший поступок от шотландцев

Но это не единственный трогательный поступок от Селтика. Несколько сот украинских беженцев смогут бесплатно посетить поединок против Шахтера.

Обратите внимание! Начало встречи Селтик – Шахтер в 22:00 по Киеву.

Первая встреча между этими клубами закончилась мировой 1:1. Единственный гол в составе донецкого клуба забил Михаил Мудрик.

К сожалению, из-за травмы в Глазго вместе с "горняками" не уехал Марьян Швед, ранее не смог закрепиться в Селтике.

Ситуация в группе

За четыре тура Шахтер набрал 5 очков и занимает 3 место в группе "F".

"Горняки" опережают замыкающего группу будущего соперника Селтик на 4 балла.

Лидером таблицы является прогнозируемый мадридский Реал, оторвавшийся от второго РБ Лейпцига на 4 пункта.

Напомним! Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Селтик – Шахтер.