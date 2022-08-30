Яремчук вернулся в Бельгию
Перешел из португальской Бенфики в бельгийский Брюгге. Его контракт с бельгийской командой рассчитан на четыре года.
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По информации СМИ, за трансфер Яремчука клуб из Брюсселя заплатил 16 миллионов евро, еще три миллиона евро предусмотрены в форме бонусных выплат. Это делает нападающего самым дорогим приобретением в истории Брюгге.
Брюгге заплатил за переход Яремчука гораздо меньше клаусулы, указанной в его контракте с Бенфикой – она составляла 100 миллионов евро. Тем не менее, он стал самым дорогим футболистом в истории чемпионата Бельгии, побив рекорд центрального защитника Зиньо Вангейсдена, за которого Стандард заплатил 11.7 миллионов евро.
В Брюгге Яремчук станет вторым украинским футболистом. Кроме него, там играет защитник Эдуард Соболь.
Что известно о футболисте
- Летом 2021 года он подписал контракт с Бенфикой после четырех сезонов в составе другой бельгийской команды – Гента, в составе которой забил 61 гол в 152 матчах.
- Яремчук сыграл в футболке "орлов" 47 матчей во всех турнирах, где забил девять мячей.
- Брюгге – действующий чемпион Бельгии. Новый сезон брюссельская команда начала с 13 очков в шести матчах лиги и победы в Суперкубке Бельгии.
- Также Брюгге попал в групповой этап Лиги чемпионов. Брюссельцы сыграют в группе В из Порту, Атлетико и Байеру.