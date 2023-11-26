Уроженец Житомира не дожил всего один день до своего 39-летия. О гибели сообщили собратья и друзья Артема.

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Большая потеря Украины

Погиб верный товарищ, отличный человек Артем Сачук. Спасибо тебе, друг, за все. Сообщили друзья из федерации шахмат. Подробностей пока нет. Все ждем,

– написал Владислав Бовсуновский.

Обстоятельства гибели Сачука не сообщаются. У погибшего Героя Украины остались жена и дочь.

Что известно об Артеме Сачуке

В мирное время Артем Сачук имел свой бизнес, а также работал в Офисе реформ Кабинета Министров Украины.

С начала полномасштабной военной агрессии России Сачук пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины. В войске Артем состоял на разных должностях: командир взвода, зампотех ОМР, ТВО командира роты, зампотех БТГр, ТВО начальника службы РАО.

В апреле 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский наградил лейтенанта Артема Сачука медалью "За военную службу Украины".

Даже на войне Артем не забывал о своем увлечении. В свободное время лейтенант ВСУ учил своих собратьев играть в шахматы.

К большому сожалению, ужасная война унесла жизнь настоящего патриота Украины.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего.