Чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк находился в реанимации в Днепре. Он взорвался на мини во время выполнения боевого задания на донецком направлении.

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Спортсмен получил ранения в Донецком направлении

В результате трагедии спортсмену пришлось ампутировать ногу. Сам спортсмен из Чернигова. Общество собирало средства на его лечение. За сутки удалось собрать более полумиллиона гривен на лечение.

Чернигов потерял выдающегося кикбоксера Сергея Лысюка в результате проклятой войны. Наши искренние соболезнования жене Елене Бибик, родным и близким Героя. Благодарим всех за молитвы и финансовую поддержку в это тяжелое время,

– сообщили в факультете физического воспитания НУЧК имени Т.Г. Шевченко.

До войны Сергей Лысюк работал в Академии Государственной пенитенциарной службы старшим преподавателем кафедры физической подготовки.

После начала полномасштабного вторжения он служил в территориальной обороне, а затем участвовал в боях на Донбассе. Муж был женат, воспитывал сына.

Лысюк – заслуженный мастер спорта Украины, многократный чемпион мира.