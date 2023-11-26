Уродженець Житомира не дожив лише одного дня до свого 39-річчя. Про загибель повідомили побратими та друзі Артема.

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Велика втрата України

Загинув вірний товариш, чудова людина Артем Сачук. Дякую тобі, друже, за все. Повідомили друзі з федерації шахів. Подробиць поки що немає. Всі чекаємо,

– написав Владислав Бовсуновський.

Обставини загибелі Сачука не повідомляються. У загиблого Героя України залишилися дружина та донька.

Що відомо про Артема Сачука

У мирний час Артем Сачук мав власний бізнес, а також працював в Офісі реформ Кабінету Міністрів України.

З початку повномасштабної військової агресії Росії Сачук пішов добровольцем у Збройні сили України. У війську Артем перебував на різних посадах: командир взводу, зампотех ОМР, ТВО командира роти, зампотех БТГр, ТВО начальника служби РАО.

У квітні 2023 року Президент України Володимир Зеленський нагородив лейтенанта Артема Сачука медаллю "За військову службу Україні".

Навіть на війні Артем не забував про своє захоплення. У вільний час лейтенант ЗСУ навчав своїх побратимів грати в шахи.

На превеликій жаль, жахлива війна забрал життя справжнього патріота України.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.