Полномасштабная военная агрессия России против Украины длится второй год. Многие представители спорта оставили мирные профессии и встали на защиту родной земли. Среди добровольцев был вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук.

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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом наградил орденами и медалями ряд украинских военнослужащих. Среди них – вице-президент ФШУ Артем Сачук, получивший медаль "За военную службу Украине".

Указом Президента Украины от 7 апреля 2023 года за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинской обязанности орденами и медалями награжден ряд украинских военнослужащих. Среди них – вице-президент Федерации шахмат Украины, лейтенант Артем Николаевич Сачук, которого награждили медалью "За военную службу Украине". Поздравляем, Артем! Здоровье Вам, победы, мира!,

– говорится в сообщении ФШУ.

Житомирянин Артем Сачук после начала полномасштабной войны пошел добровольцем в армию. Увлечение древней игрой помогает понять военную науку. В свободное время Артем учит собратьев играть в шахмат.