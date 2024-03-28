С началом полномасштабного вторжения России немало представителей спорта сплотилось ради помощи Украине в войне за независимость. Большинство из них помогают информационно и в финансовом аспекте.

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Экс-тренер Постола на фронте

Однако многие представители спорта также вынуждены взять в руки оружие и пойти воевать. Среди них был и заслуженный тренер Украины по боксу Иван Михеев. Широкой общественности он известен как первый тренер экс-чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктора Постола.

50-летний уроженец Киевщины вступил в ряды ВСУ в феврале 2022 года сразу после начала полномасштабной войны. Иван Леонидович стал частью Государственной пограничной службы, в составе которой пошел защищать государство на Донбасс.

Оказался в шаге от смерти

Как сообщила Киевская областная федерация бокса, на фронте Иван Леонидович получил очень тяжелое ранение. О его характере не сообщается, но в организации пишут, что он провел почти три недели в реанимации военного госпиталя Харькова.

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После этого он был перевезен в Киевский пограничный госпиталь. Его состояние характеризуется как тяжелое, но прогнозы врачей утешительные. Михеева ждет еще несколько операций и долгий период реабилитации.

В свое время Иван Леонидович основал секцию бокса в спортзале школы Дымера Киевской области. Именно туда в 11 лет и пришел Постол. До начала полномасштабной войны тренер не только продолжал заниматься с детьми, но и работал судьей на всеукраинских соревнованиях.