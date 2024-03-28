З початком повномасштабного вторгнення Росії чимало представників спорту згуртувалось заради допомоги Україні у війні за незалежність. Більшість з них допомагають інформаційно та у фінансовому аспекті.

До теми На війні проти Росії загинув майстер спорту з кікбоксингу та член ультрас Динамо Іван Фесенюк

Екстренер Постола на фронті

Проте багато представників спорту також вимушені взяти до рук зброю та піти воювати. Серед них був і заслужений тренер України з боксу Іван Міхєєв. Широкому загалу він відомий як перший тренер ексчемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Віктора Постола.

50-річний уродженець Київщини вступив до лав ЗСУ у лютому 2022 року одразу після початку повномасштабної війни. Іван Леонідович став частиною Державної прикордонної служби, у складі якої пішов боронити державу на Донбас.

Опинився за крок від смерті

Як повідомила Київська обласна федерація боксу, на фронті Іван Леоніович отримав дуже важке поранення. Про його характер не повідомляється, але в організації пишуть, що він провів майже три тижні у реанімації військового шпиталя Харкова.

Читайте також Потрапив під вогонь ворожої ДРГ: під Авдіївкою загинув тренер Павло Комишанченко

Після цього він був перевезений у Київський прикордонний шпиталь. Його стан характеризується як важкий, але прогнози лікарів втішні. На Міхєєва чекає ще кілька операцій та довгий період реабілітації.

Свого часу Іван Леонідович заснував секцію боксу у спортзалі школи Димера на Київщині. Саме туди у 11 років і прийшов Постол. До початку повномасштабної війни тренер не тільки продовжував займатися з дітьми, а ще й працював суддею на всеукраїнських змаганнях.