Футбольное сообщество объединилось вокруг помощи Украине в войне против России. Многие спортсмены и болельщики отложили свою спортивную жизнь и с оружием в руках пошли защищать независимость своей страны.

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К сожалению, не все они смогут вернуться с фронта домой. В начале марта стало известно о смерти фаната Динамо Владимира Основенко, а теперь семья "бело-синих" потеряла очередного своего члена.

Война унесла жизнь представителя WBC Ультрас Динамо Ивана Фесенюка. Болельщик с позывным "Бонус" был одним из самых преданных фанатов киевского клуба, но с началом полномасштабной войны он присоединился к ВСУ.

До этого Иван был представителем фанатской фирмы "Capitals". Также он был мастером спорта по кикбоксингу и занимался физическим развитием молодежи и представителей ультрас.

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К сожалению, во время своего последнего боевого выхода "Бонус" погиб от рук российских оккупантов. Редакция 24 Канала выражает глубокие соболезнования семье погибшего защитника Украины.

Помощь. Если вы хотите поддержать семью Ивана, можете сделать это по ссылке или же переводом на карту 4149 4999 9893 7070 (Фесенюк Ольга Григорьевна).