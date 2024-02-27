Только в январе Павел Комышанченко отпраздновал свой 50-летний юбилей. А уже через месяц бывший чемпион Украины по велоспорту отдал свою жизнь за независимость Украины.

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Погиб, истекая кровью

Павел Комышанченко с детства увлекался велоспортом. Перспективный спортсмен становился победителем и призером чемпионатов Украины по велоспорту на шоссе среди юношей и юниоров.

Был членом юниорской сборной Украины. На его счету победа в юношеской Спартакиаде Украины, за что получил звание кандидата в мастера спорта.

После завершения спортивной карьеры работал тренером по велоспорту. В частности в харьковской ДЮСШ "Олимпия" и клубе "Победа".

С первых дней полномасштабного вторжения пошел в военкомат. Однако из-за переломанного позвоночника его не брали в армию. Только через год Павел попал в ряды ВСУ. Служил старшим стрелком-оператором в Донецкой области. В последнее время был на самом тяжелом участке фронта – в Авдеевке.

10 февраля во время выполнения военного задания погиб после столкновения с вражеской ДРГ.

"Три месяца он был в Авдеевке. В тот день поймал орка. И когда уже возвращался назад, то наткнулся на ДРГ. Ранение было в ногу, и он просто истек кровью", – рассказала его жена Юлия Комышанченко.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Павла Комышанченко. Светлая память Защитнику Украины.