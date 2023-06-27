В прошлом году из-за полномасштабного вторжения России в Украину организаторы Уимблдона отказались допускать к соревнованиям российских и белорусских теннисистов. В 2023 году представители этих враждебных стран в нейтральном статусе возвращаются к соревнованиям на старейший теннисный турнир.

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Чтобы не было никаких связей со странами-агрессорами

Однако для участия на Уимблдоне россиянам и белорускам придется придерживаться жестких и справедливых требований. Однако и это не всё. Организаторы турнира выдвинули новые условия для теннисистов из России и Беларуси, инициатором которых было правительство Великобритании, страны, где будет проходить турнир.

Российские и белорусские теннисистки должны подписать декларации о допуске к Уимблдону. Они не имеют права носить или быть замечены с какими-либо предметами, которые хотя бы как-то указывать на поддержку войны или диктаторских режимов власти их стран.