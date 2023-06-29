Большая поклонница диктатора Беларуси Александра Лукашенко Арина Сабаленко пожаловалась французским журналистам на преследование со стороны украинцев. Теннисистка на словах выступает против войны, но открыто осудить агрессию России и ее союзника Беларуси не решается.

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Новая "жертва украинцев"

В интервью французскому изданию L'Equipe Сабаленко рассказала, как тренер украинской теннисистки Леси Цуренко Никита Власов подверг сокрушительной критике позицию белорусски. В отчаянии фанатка Лукашенко побежала искать защиту в WTA.

Однажды тренер украинской теннисистки сказал мне: "Я рад, что ты проиграла". Я отправилась в офис WTA. Я плакала, как ребенок, не в состоянии говорить. Он бежал за мной и кричал, что это я сбрасываю бомбы. Мы не поддерживаем войну. Но чего вы ждете от нас? Что мы будем кричать "нет войне"? Я прошла через столько всего плохого, но, к сожалению, не могу об этом рассказать, потому что никто не поверит белорусской девушке. Я имею в виду тренера Цуренко. Я прошла через ад,

– рассказала Сабаленко.

Очевидно, что белорусская теннисистка, у которой много фанатов на Западе, лепит из себя образ "жертвы украинцев". Хотелось бы пригласить Сабаленка, а также руководителей WTA в Украину, чтобы они своими глазами увидели разбитые города, спортивную инфраструктуру. Посмотрели в глаза людей, пострадавших от бомбежек со стороны России и Белоруссии. Возможно, тогда они поняли, почему сказать фразу "нет войны" недостаточно для медийного лица.

Напомним, что WTA открыла дело против тренера Леси Цуренко. Украинская теннисистка уверена, что ассоциация таким образом пытается убрать человека, открыто критикующего пророссийскую позицию руководителей WTA.

К слову. Во время турнира Ролан Гаррос Элина Свитолина не пожала руку Арине Сабаленка, получив порцию негатива со стороны болельщиков. Однако после матча вторая ракетка мира неожиданно отреклась Лукашенко и осудила войну. Похоже, белорусская теннисистка поняла, что поддержка диктатора становится токсичной для нее.